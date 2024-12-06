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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 69 Obje Ele Geçirildi

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Etimesgut'ta düzenlenen operasyon sonucunda, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla şüpheli iki kişiden toplamda 69 obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler bulunuyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığınca, dün saat 21.00 sularında Yeni Bağlıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.C. ve S.B. isimli şüphelilerin, 2 milyon lira karşılığında satmak maksadıyla getirdikleri 4 cam vazo, Bizans ve Roma dönemine ait 6 sikke, 4 pişmiş toprak su kabı, at figürlü toprak sürahi, hayvan figürlü 7 toprak heykel, insan figürlü 8 toprak heykel, hayvan figürlü 2 metal yüzük ve çeşitli figürlerde 37 metal ve cam obje olmak üzere toplam 69 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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