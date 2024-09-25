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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1487 Sikke ve Bir Kolye Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1487 Sikke ve Bir Kolye Ele Geçirildi
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Beypazarı'nda düzenlenen operasyonda 1487 adet tarihi sikke ve bir kolye ele geçirilirken, zanlıların 500 bin dolar karşılığında bu eserleri satmayı planladığı öğrenildi. Eserlerin orijinal olduğu yönünde ön bilgiler geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1487 sikke ve bir kolye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar A.Ü, M.Y. ve O.S'nin 500 bin dolar karşılığında satmak amacıyla yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 1450 bronz sikke, Osmanlı dönemine ait 31 gümüş sikke, 6 antik dönem Pergamon gümüş sikkesi ile Fenike dönemine ait bir kolye ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, fotoğraflar üzerinden yapılan incelemede, eserlerin orijinal olabileceği yönünde ön görüş bildirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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