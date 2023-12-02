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Ankara'da Taksi Şoförü Dövülüp Gasbedildi

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Ankara'da taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu'nu dövüp, gasbeden şüpheli yakalandı. Şüpheli, taksiden 140 TL'yi de alarak kaçtı.

ANKARA'da taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu'nu (74) dövüp, gasbeden şüpheli yakalandı.

Olay, 27 Kasım akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen semtinde meydana geldi. Ahmet Babalıoğlu, Mevlana Bulvarı'nda taksiye binen müşterisini, Dikmen'de gideceği yere götürdü. Kimliği belirsiz kişi, taksimetrede yazan 250 TL'yi ödemesini isteyen Babalıoğlu'nu önce taksinin içinde, sonra da dışarıda tekme tokat dövdü. Babalıoğlu kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise takside bulunan 140 TL'yi de alarak kaçtı. Babalıoğlu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Babalıoğlu, tedavisinin ardından polise başvurarak, şikayette bulundu. Polis, taksi şoförünü darbedip, gasbeden şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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