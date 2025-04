Ankara'da Taksi Şoförleri Hakkında Darp Davası

ANKARA'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 taksi şoföründen 2'si tahliye edildi.

Başkent'te 29 Ocak'ta yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ın otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförleri Abdurrahman A. ile Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi. Abdurrahman A. ve Murat A., Kızılay'a geldiklerinde sürücünün aracı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durduran 2 kişi, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip, darbeden şüpheliler aynı zamanda eylemlerini videoya aldı. Bu sırada parkın çevresinde bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'OLAYLA BİR ALAKAM YOK'

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarını alan mahkeme başkanı, sanık Umut Can K.'ye söz verdi. Umut Can K., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Benim olayla bir alakam yoktur. Müşteri beklerken bir kargaşa gördüm. Olaydan sonra sadece görgü şahidi olarak karakola gittim. Murat ağabeyi trafik polisinin orada gördüm, bir koşturmaca vardı. Merakımdan dolayı 'Ne oluyor?' diye baktım" dedi.

'YERE DÜŞEREK YARALANDI'

Sanık Abdurrahman A. da olay gününü anlatarak, "Uygulamayı kullanmak istedik, çağırdık, pazarlık yapmaya başladık, hakaret etmeye başladı. Zaten korsan taksi kullanıyor. Gideceğimiz yere gidebilmek için aracı çağırdık. Beni kaçırmak istediği için video kaydına aldım. Kesinlikle darbetmedik, yere düşerek yaralandı. Mağdurduk; nasıl sanık olduk anlayamadık" diye konuştu.

'BEDAVAYMIŞ; BİZ DE BİNELİM' DEDİK'

Sanık Murat A. da taksi şoförü olduğunu ifade ederek, "Uygulama yüzünden bir süredir iş yapamıyoruz. Olayın olduğu gün 'Millet buna biniyor, bedavaymış; biz de binelim' dedik. Bindik, 700 TL ücret talep etti. 'Taksiyle neredeyse aynı ücret' dedik; tartışma çıktı. Trafik polisini görünce 'Dur' dedim, durmadı. Sonra durdu, polisin yanına koşunca döndüm. Baktım arkada sorun var. Sonra kendisine yardımcı oldum, hatta ifadelerinde de adımı geçirip 'Yardımcı oldu' demiştir. O ifadeleri için de kendisine teşekkür ederim" dedi.

Sanık Ömer Berkan A. da suçlamaları reddederek, "Tesadüfen orada bulundum. İş yapmak için tur atıyordum. Umutcan'la konuşurken bağrış duydum. Murat ağabeyi görünce koştum ben de. Murat abi, 'Ne oldu?' dediğimde, 'Şoför korsan taksi' dedi. Polisi çağırdık, tam arkamızdaydı, gelmedi. Kendimiz götürelim dedik. Düşmüştü, sağ bileğinde kaldırım sürtünmesi vardı, başka bir şey görmedim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Umut Can K.'nin tahliyesini, diğer sanıklar Murat A., Abdurrahman A. ve Ömer Berkan A.'nın ise tutukluluk hallerinin devamını talep ederek eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın yurt dışı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanıklar Murat A. ve Abdurrahman A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, Alper Özcan'ın zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.