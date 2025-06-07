Ankara'da Taksi Kazası Sonrası Şiddet Olayı

Ankara'da Taksi Kazası Sonrası Şiddet Olayı
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Ankara'da bir taksi ile otomobilin çarpışmasının ardından, taksi sürücüsü ve oğlu diğer sürücüye saldırdı. Olayda yaralanan B.U., hastaneye kaldırıldı ve taksi şoförü ile oğlu gözaltına alındı.

ANKARA'da hasarlı kaza sonrası taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücü B.U.'yu eşi ve çocuklarının yanında darbetti.Olay, dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.'ya yumruk attı. Eşi ve çocuklarının yanında darbedilen B.U. yaralandı. B.U.'nun eşi olay sonrası taksi şoförü ve oğlunu cep telefonuyla kayda alarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taksi sürücüsü M.Y.B ve oğlu İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Samet Öksüz-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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