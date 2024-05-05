Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı. Şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde taksi durağına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta bir taksi durağına silahla ateş ettiği belirlenen şüpheli R.Y, Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çubuk'ta gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.