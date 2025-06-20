Ankara'da Tabancayla Yaralama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Tabancayla Yaralama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'da bir mobilya mağazasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, bir kişi tabancayla yaralandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

ANKARA'da gittikleri iş yerinde 1 kişiyi tabancayla ayağından yaralayan ve olay anını cep telefonu ile kaydeden 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, bir mobilya mağazasında meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu A.I. ve F.Y., C.Ö.'ye ait iş yerine geldi. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, iddiaya göre A.I., tabanca ile C.Ö.'yü ayağından yaraladı. Olay anı ise saldırganın arkadaşı F.Y., tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Saldırıdan sonra şüpheliler kaçarken, yaralanan C.Ö., tedaviye alındı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin Elmadağ ilçesine hareket ettiklerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, iki şüpheli olayda kullandıkları tahmin edilen tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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