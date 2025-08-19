Ankara'da Sürücü Trafik Yoğunluğundan Kaçarken Kaldırıma Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sürücü, trafik yoğunluğundan kaçmak için cipini kaldırıma sürerek tehlikeli bir manevra yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ANKARA'da trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü cipiyle önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki toprak alana yöneldi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kent içi trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü, aracını kaldırıma sürdü. Kaldırımda kısa bir mesafe ilerleyen araç, daha sonra yol kenarında bulunan toprak alana çıktı. Sürücünün bu tehlikeli girişimi yolda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın toprak alandan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

