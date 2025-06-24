Ankara'da Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Paneli Düzenlendi

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Birleşmiş Milletler ve İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma finansmanını konuşmak üzere bir panel gerçekleştirildi. Panelde, yenilikçi finansman yöntemlerinin benimsenmesi ve tüm paydaşların katılımının önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında, başkentte "Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Üzerine Politika Diyaloğu" paneli düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen panele, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, başkentte görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahonsi panelde, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma finansmanına yönelik geliştirilen ulusal stratejilerine nasıl katkıda bulunacağına dair bilgiler verileceğini söyledi.

Yenilikçi finansman yöntemlerinin benimsenmesi gerektiği söyleyen Ahonsi, sürdürülebilir kalkınmanın sivil toplum ve özel sektör dahil, tüm paydaşların aktif katılımı olmadan başarılamayacağına dikkati çekti.

Ahonsi, finansal stratejilerin, tutarlılığı sağlamak ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak adına daha geniş ulusal ve küresel kalkınma öncelikleriyle örtüşmesi gerektiğini belirtti.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, Türkiye'deki BM ailesinin, Türk hükümeti, kalkınma ortakları ve tüm paydaşlarla birlikte çalışarak bu çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

"Küresel kalkınma ve finans sistemini yeniden düşünmek ve tasarlamak"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho da Dördüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nın, gelecek hafta İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacağını anımsattı.

Konferansın devlet başkanlarını, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini bir araya getireceğini belirten Sancho, bu etkinliğin küresel kalkınma ve finans sistemini yeniden düşünmek için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Sancho, gelişmekte olan ülkelerin ulusal kalkınma stratejilerini uygulayabilmeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme kaydedebilmeleri için gerekli finansal alana sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

"Çok taraflılık" ilkesi desteklenmeden sürdürülebilir kalkınma üzerine diyalog kurmanın düşünülemeyeceğine dikkati çeken Sancho, bu kapsamda BM'ye verilen desteğin önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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