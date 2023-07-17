Ankara'da Sultan Irmak davasında 3 sanığın beraatine karar verildi

Ankara'da, erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunan Sultan Irmak'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca, Kadir Çeribaşı ve maktul Sultan Irmak'ın (29) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, Irmak'ın erkek arkadaşı Berk Tekcan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini, diğer 2 sanığın ise beraatini istedi.

Daha sonra söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Berk Tekcan, Irmak ile aralarında bir sorun olmadığını öne sürerek, "Sultan'ı öyle gördüğümde dünyam başıma yıkıldı. Oturup ağladım. Başından akan kanı görünce bende her şey karıştı, hatırlamıyorum. Sultan'ı ben öldürmedim." savunmasını yaptı.

Savunmaların ardından müzakere için ara veren mahkeme, daha sonra hükmü açıkladı.

Heyet Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'nın ise oy birliğiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Kararın ardından maktulün yakınları, seyirci kısmından sanıkların oturduğu tarafa geçmeye çalıştı. Sanıklara saldırmak isteyen kişilere, çevik kuvvet polislerince müdahale edildi.

İddianame

İddianameye göre, 3 Mayıs 2022'de Çankaya 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Budapeşte Caddesi'ndeki evde Irmak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Irmak'ın cesedinin yanında tabanca bulan ekipler, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'nın olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Yapılan uzmanlık incelemelerinde Kadir Çeribaşı'nın elinde ve Berk Tekcan'ın montunda barut artığı belirlendi.

İddianamede, Berk Tekcan'ın olay öncesinde Irmak'a yönelik tehdit ve darp eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.

Sanıkların, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.