ANKARA'DA SULAMA TANKERİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Güncel Haberler ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö., hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Y.Ö. (62) yönetimindeki 06 TLN 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde ağaçları sulayan 06 COH 723 plakalı tankere çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Y.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.Ö.?nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Dumlupınar Çankaya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ANKARA'DA SULAMA TANKERİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.