Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

Başkentte gerçekleştirilen bir operasyonda, suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 5 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, suç örgütüne yönelik Etimesgut'ta gerçekleştirdiği operasyonda 5 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Daha sonra, bu şüphelilere silah temin ettiğini belirlenen Ş.Ş, S.O. ve A.A. gözaltına alındı.

Zanlıların, Etimesgut'ta nitelikli yağma, uyuşturucu ve silahla tehdit, Mersin'de ise faili meçhul ateşli silahla yaralama olayına karıştıkları tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonla şüpheli C.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

