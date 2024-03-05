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Ankara'da suç örgütü operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecekler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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