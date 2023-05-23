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Ankara'da suç örgütlerine silah satan 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da suç örgütlerine silah satan 4 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara'da suç örgütlerine silah sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'da suç örgütlerine silah sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Konya'dan getirilen silahların Ankara'da bazı suç örgütü gruplarına satıldığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası Konya ve Ankara'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütüne üye oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı, 11 ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Konya Güncel Haberler

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