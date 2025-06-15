Ankara'da Su Tüketimi İçin Yeni İndirim ve Zam Düzenlemesi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), az su tüketen konutlar için yüzde 10 indirim, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere ise kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacağını duyurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yeterli yağış alınamaması nedeniyle barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğü ve ileride su kesintisi yaşanmaması için tasarruf yapılması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle ABB Meclisi'nin, tasarrufu teşvik etmek amacıyla yeni bir indirim kararını hayata geçirdiği belirtilerek, "Bu yüzden hem tasarrufu teşvik etmek hem de adil bir kullanım sağlamak için kademeli su tarifesi uyguluyoruz. 0-10 metreküp su kullanan 1 milyon 15 bin konut abonelerimize yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bugün Ankara'da her 10 evden 6'sı bu aralıkta su tüketiyor. Yani yüzde 61'i aylık 0-10 metreküp aralığında su tüketimi gerçekleştiriyor. 10-15 metreküp aralığında su kullanan 386 bin abonemiz için ekstra bir ücret yansıtılmayacak. Bu grup toplam abonelerin yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu gruptaki vatandaşlarımızın da tasarrufa yönelerek indirimli kademeden faydalanmasını hedefliyoruz" denildi.

'1,8'LİK KESİM, TOPLAM SUYUN YÜZDE 13'ÜNÜ HARCIYOR'

Ancak toplam abonelerin yüze 16'sına denk gelen 263 bin abonenin 15 metreküpün üzerinde su tükettiği vurgulanarak, "Ama bu küçük grup, Ankara'nın suyunun yüzde 40'ını tüketiyor. Dahası, sadece yüzde 1,8'lik bir kesim, yani 30 metreküp üzeri kullananlar, toplam suyun yüzde 13'ünü harcıyor. Bu tablo bize gösteriyor ki az sayıdaki yüksek tüketici, suyun çok büyük bir kısmını kullanıyor. Ticari kullanım içeren; havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacak. Böylece adil, sorumlu ve sürdürülebilir bir su kullanımı sağlanacak. Amacımız, bu aşırı tüketimi azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir kullanım alışkanlığı yaratmak. Eğer Ankara yeterli yağışı alır ve barajlarımız dolarsa, elbette eski tarifeye dönülecek" denildi.