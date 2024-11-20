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Ankara'da Su Tasarrufu Çağrısı: 310 Gün Yetecek Su Kaldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek su tasarrufu yapılması gerektiğini duyurdu. Yaz aylarında düşen yağmur miktarının su kaynakları üzerindeki etkisinin minimal olduğu vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmur, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi. 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim."

Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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