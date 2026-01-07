Haberler

Ankara'da kesinti nedeniyle marketlerden su alıyorlar

Güncelleme:
Ankara'da su şebekesindeki basınç düşüklüğü nedeniyle birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, marketlerden su satın alarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. ASKİ, kaynağındaki suyun azalması nedeniyle tasarruf önlemleri aldığı bildirildi.

ANKARA'da su şebekesindeki basınç düşüklüğü nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, evlerine marketlerden su satın alıyor.

Ankara'da şebeke basıncındaki düşüş nedeniyle birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde de aralıklarla su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar marketlerden evlerine su taşıyarak mağduriyetlerini gidermeye çalıştı. Göksupark Sitesi sakini Recep Karadayı (35), 3 gündür suların akmadığını belirterek, "Normalde sabahları geliyordu. Bugün sabah da suyumuz gelmedi. Akşamüzeri 1 saatlik su geliyor, tekrar gidiyor. Çamaşır ve bulaşıkları yıkayamıyoruz, lavabo ihtiyacı için benzinliklere gitmeye başladık" dedi.İbrahim Yavuz (32), su kesintilerinin Ankara genelinde yaşandığını söyleyerek, "Bir mağduriyet yaşıyoruz ama küresel ısınmayı da düşününce kişisel olarak suçlu kimse yok. Suyu az kullanıp tasarruf edeceğiz. Bunlardan ders çıkaracağız" diye konuştu.

Erdoğan Kasurka (60) ise site yakınındaki marketten evine su taşıdığını ifade ederek, "İhtiyaçlarımızı hazır su alarak karşılıyoruz ama banyo, lavabo, çamaşır ve bulaşık ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Site yönetimi ASKİ'den (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tanker çağırmış. Tankerler geldi ama bu çözüm değil" dedi.

ÇAMLIDERE BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan; ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere Barajı'nda, aktif hacmin altında kalan suyun sisteme alınabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaları inceleyerek açıklama yaptı. Akçay, Gerede ve Çamlıdere Havzası'ndan Ankara'ya gelen suda bir artış yaşanmadığını, kar yağışına rağmen erimenin gerçekleşmemesi nedeniyle barajlara gelen su miktarının sınırlı kaldığını belirtti. Akçay, su tüketimini azaltmaya yönelik çok sayıda önlem hayata geçirildiğini söyleyerek, "Şu an itibariyle ayda 3 milyon metreküpe yaklaşan seviyelerde su tasarrufu sağladık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
