Ankara'da Sosyal Medyada Silahlı Paylaşım Yapanlara Operasyon

Güncelleme:
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere ilişkin "fotoçete albüm operasyonu" düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

"Fotoçete albüm operasyonu" kapsamında, silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri tespit edildi.

"Yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca", "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan söz konusu şahıslara Özel Harekat ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

