Ankara'da Sosyal Medya İçin Darbettiler: 4 Şüpheli Gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişiyi boş arazide darbedip videosunu sosyal medyada paylaşan 5 kişiden 4'ü polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde boş araziye götürdükleri E.K.'yi (25) darbedip, videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan 5 kişiden 4'ü polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta meydana geldi. 5 kişi, E.K. adlı kişiyi boş araziye götürüp, tekme tokat darbetti. Şüpheliler, E.K.'yi darbederken çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaştı. Polis, 5 kişiden kimliklerini belirlediği E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve C.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. H.E. ve V.E.C.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
