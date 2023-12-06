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Ankara'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Ankara'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ve 207 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi.

Ankara'da sosyal medyadan "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesaplarının ele geçirildiğini ve bu hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşıldığını öne süren mağdurların ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 14 kişinin sosyal medya hesabını ele geçirip bu hesaplar üzerinden "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığını, elde ettikleri parayı başkaları adına açtıkları hesaplara havale ettiklerini, bu hesaplara el konulmasına engel olmak amacıyla da parayı resmi bahis sitelerindeki hesaplara aktardıklarını belirledi.

Zanlıların banka hareketleri inceleyen ekipler 207 milyon liralık işlem yapıldığını tespit etti.

Emniyet güçleri eş zamanlı operasyonlarla 23 şüpheliden 16'sını "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına aldı.

Ekiplerin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Dolandırıcılık Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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