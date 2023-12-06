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Ankara'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

6 Aralık 2023 15:09 Son Güncelleme: 15:11 Abone Ol

Ankara'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ve 207 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi.