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Ankara'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 16 Gözaltı

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Ankara'da çok sayıda kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesap sahiplerini arkadaşlarını dolandırarak yüksek kazanç vaadiyle kandırdığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı tespit edildi.

ANKARA'da çok sayıda kişinin sosyal medya hesabını ele geçirip dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheliden 16'sı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı 'Instagram'da üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçiren şüphelilerin, kendilerini hesap sahibi gibi tanıtıp o kişinin arkadaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin, dolandırdıkları parayı önce başka hesaplara sonra kendilerine havale ettikleri veya başkalarına ait yeni hesaplar ile resmi bahis sitelerine havale ettikleri belirlendi. Paraları bir süre burada beklettikten sonra yeniden farklı hesaplara aktararak çektiği belirlenen şüphelilerin bu kapsamda, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği de tespit edildi.

Şüphelilerin banka hareketleri incelendiğinde, toplam 107 milyon TL giren tutar ve 100 milyon TL çıkan tutar olduğu saptandı. Olayla ilgili 34 şüpheli belirlenirken, 7'sinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ardından 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve 16'sı gözaltına alındı. 1'i yurt dışında 7 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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