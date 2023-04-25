Ankara'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişi tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 186 zanlıdan 28'i tutuklandı.
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 186 zanlıdan 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 186 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda 41 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 900 gram bonzai, 106 gram eroin, 16 gram skunk, 4 gram kokain, 5 bin 644 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel