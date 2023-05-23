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Ankara'da son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı

Ankara'da son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, son bir haftada 35 şüpheli yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, son bir haftada 35 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 86 bin 70 paket kaçak sigara, 2 bin 390 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 2 bin 5 litre etil alkol, 1200 cinsel içerikli hap, 750 kilogram kaçak tütün, 372 elektronik sigara, 165 şişe sahte içki ve 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

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