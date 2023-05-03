Ankara'da son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 31 şüpheli yakalandı.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 31 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24-31 Nisan arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 43 bin 861 paket kaçak sigara, 9 bin 80 bandrol, 1890 litre etil alkol, 1619 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 335 litre sahte alkollü içki, 385 puro, 140 kilogram kaçak tütün, 35 kaçak cep telefonu ve 1 milyon 645 bin makaron ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel