Ankara'da son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 11 şüpheli yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17- 23 Nisan tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli yakalanırken, 23 bin 220 paket kaçak sigara, 525 litre etil alkol, 485 bandrol, 50 elektronik sigara likidi, 44 kilogram kaçak tütün, 37 elektronik sigara, 3 tütün kıyma makinesi ve 218 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.