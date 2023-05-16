Ankara'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8- 14 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 36 bin 286 bandrol, 9 bin 780 paket kaçak sigara, 5 bin 375 litre etil alkol, 1219 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 20 şişe sahte alkollü içki, 15 kaçak cep telefonu, 3 ton 100 kilogram kaçak tütün, 3 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 6 milyon 675 bin boş sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.