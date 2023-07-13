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Ankara'da sokak ortasında kavga: Tekme tokat birbirlerine girdiler

Güncel Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında tekme tokat birbirine saldıran şahısların görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay gece saatlerinde Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdiler. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da sokak ortasında kavga: Tekme tokat birbirlerine girdiler

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında tekme tokat birbirine saldıran şahısların görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdiler. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Ankara kavga Güncel Haberler

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