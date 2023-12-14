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Ankara'da sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

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Ankara'da sokak köpeklerinin küpeli veya kısır olup olmadığına bakılmadan toplandığını ileri süren bir grup hayvansever, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Belediye ise 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulandığını, tecrit ve itlaf iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Ankara'da sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

ANKARA'da sokak köpeklerinin küpeli veya kısır olup olmadığına bakılmadan toplandığını ileri süren bir grup hayvansever, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Belediye ise 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulandığını, tecrit ve itlaf iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Ankara'da 7 Aralık'ta okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın (10) ağır yaralanmasının ardından küpeli köpeklerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sokaktan toplandığı iddialarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Küpeli köpeklerin toplandığını iddia eden bir grup hayvansever, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek, tepki gösterdi. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 50 kişi, "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Kısırlaştır, yaşat" sloganları attı.

'ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRARAK YAŞATMAK'

Grup adına açıklama yapan Ece Duru, son günlerde Ankara'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olarak, sokak hayvanlarının kısır olduğuna bakılmaksızın toplatıldığını ileri sürdü. Belediyelerin bakımevleri kurup, etkin kısırlaştırma yapmadığını savunan Duru, "Şu an sokakta yaşayan hayvan nüfusunun artması ya da gözle görülür hale gelmesi, belediyeler tarafından düzenli, sistemli ve etkin kısırlaştırma yapılmamasındandır. Köpeklerin bir yere kapatılması, öldürülmesi, açlığa mahkum edilmesi çözüm değildir. Bilimsel, akılcı metotların uygulanarak kentin bir ucuna değil; gerekirse her mahalle arasında kısırlaştırma merkezleri kurarak, gönüllülerin de rahatlıkla hayvanları götürüp, kısırlaştırmasını sağlayacağı yerler yapılarak sorunun üstesinden gelineceğinin farkındayız. Belediye bütçelerinin, kimsenin ulaşamayacağı, hayvanların tecrit edileceği yerlere harcanması yerine etkin kısırlaştırma ile nüfus kontrolü sağlanmasını, çözümün öldürmek değil; kısırlaştırarak yaşatmak olduğunu, bunun hem yasal hem insani sorumluluk olduğunu Mansur Yavaş'a hatırlatıyoruz" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile yapılan iş birliği sonucu 13 özel hayvan hastanesiyle Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmasının Ankara'da yapıldığı belirtildi. İhaleyi alan firmanın 1 yıl sonra ekonomik krizden dolayı zarar ettiği gerekçesiyle sözleşmeden tek taraflı çekildiği aktarılarak, "Bu konuda yeni ihale çalışmalarına 1 Kasım 2023 tarihinde başlanmış olup, 5 Ocak 2024 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Bu süreçte belediye ekiplerimizin çalışması aralıksız olarak devam etmektedir. Her geçen gün sayısı artmakla birlikte 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulanmıştır. Eski dönemden yaklaşık 3 kat fazla kısırlaştırma yapılmıştır. İlçe belediyelerinin uygulamaları ile toplam sayı 100 binin üzerine çıkmıştır. Bu oranların dışında yer alan tüm paylaşım ve haberler gerçek dışıdır" denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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