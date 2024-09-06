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Ankara'da Sokak Köpeğine Tüfekle Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

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ANKARA'da tüfekle sokak köpeğine ateş eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin köpeğe ateş etmesi ve kovalaması cep telefonuyla görüntülenirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

ANKARA'da tüfekle sokak köpeğine ateş eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin köpeğe ateş etmesi ve kovalaması cep telefonuyla görüntülenirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan bir kişi, elindeki tüfekle duvarla çevrili bahçedeki köpeğe ateş etti. Ateş anı ve can havliyle kaçan köpeğin sesi başka bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Şüphelinin elindeki tüfekle kaçan köpeğin arkasından koşması da görüntüde yer aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ile hayvanseverler de mahallede toplandı. Şüpheli, elinde tüfekle gözaltına alınırken, yaralı halde kaçtığı düşünülen köpek için arama yapıldı. Hayvanseverler de jandarmanın aramalarına destek verdi ancak köpek bulunamadı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayvanseverlerden Nafiye Arda, "Bir şahsın köpeği tüfekle vurduğu ihbarı geldi. Onun üzerine biz de buraya gönüllü arkadaşlarla geldik. Köpeği aramamıza rağmen şu an herhangi bir iz bulunamadı. Aramaya devam ediyoruz. Bu olay bizi bir kez daha derinden etkiledi. Maalesef istediğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz. Biz canı bulmaya odaklandık. Umarım sağ bir şekilde buluruz. Artık biz bu tür olaylar yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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