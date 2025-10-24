Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı

ANKARA'da, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ankara Valiliği'nde Vali Vasip Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve çevre sağlığının muhafazası yönünde alınabilecek ortak tedbirler ele alındı. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ile mevcut barınak kapasiteleri ve rehabilitasyon imkanları, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ve sorun alanlarının tespiti, ilgili mevzuat çerçevesinde planlanacak yeni çalışmalar değerlendirildi.

'TOPLANAN HAYVAN SAYISINDA ANKARA İLK SIRADA'

Valilikten toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Toplanan hayvan sayısı ve yürütülen mücadele bakımından Ankara'nın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Toplantı sonucunda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Ankara genelinde kurumlar arası koordinasyonu artıracak, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla; hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de toplumda güvenli ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulması, korunması ve idamesi yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.