Üye Girişi
Haberler

Ankara'da SMA hastası çocuğun tedavisi için futbol turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Haymana ilçesinde SMA Tip-1 hastası 16 aylık Aysima Durmuş'un tedavisine destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 28 takım katıldı ve katılım ücretleri Aysima'nın tedavisi için bağışlandı. Aysima ve ailesi de turnuvanın açılışına katıldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde SMA Tip-1 hastası 16 aylık Aysima Durmuş'un tedavisine destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediyesi iş birliğinde Aysima'nın tedavi masraflarının karşılanabilmesi için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla organize edilen mahalleler arası futbol turnuvasına 28 takım katıldı.

Turnuvada takımlardan alınan katılım ücreti, Aysima'nın tedavisi için başlatılan kampanyaya aktarıldı.

Turnuva boyunca tribünlere kurulacak stantlarla da Aysima'nın tedavisine destek için bağış toplanması hedefleniyor.

Turnuvanın ilk maçı, Yenice Gözgöz ve Yurtbeyli FK takımları arasında oynandı. Turnuvanın açılışına Aysima ile ailesi de katıldı.

Aysima'nın babası Ahmet Durmuş, turnuvayı düzenleyenlere ve mahalle takımlarına teşekkür ederek, "Aysima bebeğimizin sesini duyurmamız adına çok büyük destek. Şu ana kadar tedavisi için gerekli olan miktarın yüzde 13'lük kısmını toplayabildik." dedi.

Turnuva, Kaymakam Osman Sak ve Belediye Başkanı Levent Koç tarafından yapılan başlama vuruşuyla başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Haymana Futbol Ankara Spor Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı

Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı

 Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title