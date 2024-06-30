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Ankara'da Skolyoz Hastalığına Dikkat Çekmek İçin Koşu Düzenlendi

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Ankara'da Türk Nöroşirürji Derneği'nin destekleriyle skolyoz farkındalık ayı kapsamında koşu düzenlendi. Çocuklar, yaklaşık 2 kilometrelik koşu parkurunu tamamlayabilmek için mücadele etti. Skolyoz hastalığının erken teşhis ve tedavi açısından önemli olduğu vurgulandı.

ANKARA'da skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına dikkat çekmek amacıyla koşu düzenledi.

Ankara'da Türk Nöroşirürji Derneği'nin destekleriyle, skolyoz farkındalık ayı kapsamında koşu düzenlendi. Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar, yaklaşık 2 kilometrelik koşu parkurunu tamamlayabilmek için mücadele etti. Yarış sonunda, tüm çocuklara katılım belgesi verildi. Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Omurga Cerrahı Doç. Dr. Ercan Bal, skolyoz hastalığının Türkiye'de ve dünyada yüzde 2 oranında görüldüğünü belirterek, "Hastalığın farkındalığını artırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü ne kadar erken teşhis edersek, o kadar çabuk tedaviye başlayabiliyoruz. Daha etkin tedaviler elde edip, çocuklarımıza ileri yaşlarda daha kaliteli yaşam sunabiliyoruz" dedi.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ahmet İlkay Işıkay ise "Oldukça genç bir nüfusumuz var; bununla gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz ama aynı zamanda bu genç nüfusa iyi bakmakla da yükümlüyüz. Skolyoz, ciddi bir rahatsızlık. Çoğu zaman cerrahi tedaviye ihtiyaç duymasa da fizik tedavi veya korse gibi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyan ciddi bir popülasyonda mevcuttur. Çünkü ilerleyebilen bir rahatsızlık. Bundan dolayı erken teşhis ve erken tedavi, bu çocukların hayatların geri kalanında sorun yaşamamaları için önem arz ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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