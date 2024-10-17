Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandıkları belirlenen şahısların, parti binasında uyuşturucu temin edip kullandığı iddia ediliyor.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

B.Y'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinde, M.G. ve B.Y'nin kendilerine uyuşturucu temin ettiğini ve parti binasına davet ederek "Burası güvenli, polis giremez" diyerek uyuşturucu kullanmak üzere yer sağladıği iddiasında bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"UYUMA uygulamasına ihbarda bulunun"

Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu söyledi.

Mert, mahalle sakinlerine Emniyet Genel Müdürlüğünün "UYUMA" adlı uyuşturucuyla mücadele uygulamasına ihbarda bulunmasını tavsiye etti.

Siyasi partinin genel merkezinin bulunduğu Huzur Apartmanı'nın sakinlerinden 70 yaşındaki Gülper Güneyli, parti binasında yaşananların kendilerini rahatsız ettiğini ve bu nedenle şikayetçi olduklarını anlattı.

Apartman sakini Songül Karaca da emniyetin çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şükür namazı kıldığını ifade etti.

Bu arada konuyla ilgili bilgi almak üzere telefonla aranan parti yetkilileri, Ankara dışında oldukları için açıklamayı daha sonra yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Operasyon Politika 3-sayfa Güncel ankara

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ekim günün maçları nereden izlenir? Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi, neden ligden çekildi? Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.