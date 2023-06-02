Ankara'da Sınava Girecek Adaylar Ücretsiz Toplu Taşıma Kullanabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS, YDUS, DUS ve STS sınavlarına girecek adayları, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri durumunda toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak. EGO Genel Müdürlüğü ise 16 güzergahta toplam 45 ilave servis sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), pazar günü yapılacak sınavlara girecek adayları, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri durumunda toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yüksek Öğretim Sınavına (STS) girecek adayların otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü, sınava girecek adayların ulaşımda sorun yaşamamaları için 16 güzergahta toplam 45 ilave servis sağlayacak.

Sınav günü Ankaray, 08.00-21.00 arasında 6 trenle 6 dakikada bir hizmet verecek. Ankara Metrosu ise 06.00-12.00 arasında 18 trenle 9 dakikada bir, 12.00-19.30 arasında da 22 trenle 7 dakikada bir çalışacak.

İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sınavlara katılacak adaylar, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.