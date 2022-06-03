ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI - Haberler

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ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ankara Valiliği, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Görüntü dökümü

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Şimşeklerden görüntü

Haber:  ANKARA,


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