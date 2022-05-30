ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI - Haberler

ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşikler gökyüzünü aydınlattı.
ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşikler gökyüzünü aydınlattı.
Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel