ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI - Haberler

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ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşikler gökyüzünü aydınlattı.

ANKARA'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşikler gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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