Ankara'da Silahlı Yağma Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da silahla esnafların ev ve iş yerlerini basarak yağma yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da silahla esnafların ev ve iş yerlerini basarak yağma yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki esnafların evlerini ve dükkanlarını silahla basarak yağma yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 12 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla M.M.Y., O.İ., U.H., G.İ. ve Ö.C.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 42 adet kartuş, 20 gram Hint keneviri ve 31 adet 9 mm fişek ele geçirildi. - ANKARA