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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vedat Ö. Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Vedat Ö, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Altındağ Ankara Güncel Haberler

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