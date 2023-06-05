Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin D, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki evinin önünden kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Hüseyin D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel