Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet A'yı tabanca ile ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus polisleri, Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Ağır yaralanan Mehmet A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince 100. Yıl Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.