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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Olay, Altındağ ilçesi Dışkapı Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. isimli kadın kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan kadın Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadının tedavisi devam ederken polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Dışkapı Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. isimli kadın kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan kadın Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadının tedavisi devam ederken polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altındağ Ankara Güncel Haberler

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