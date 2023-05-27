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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dışkapı Mahallesi'nde ikamet eden E.G. kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan kadın, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dışkapı Mahallesi'nde ikamet eden E.G. kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından ağır yaralanan kadın, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Altındağ Ankara Güncel Haberler

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