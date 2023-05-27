Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dışkapı Mahallesi'nde ikamet eden E.G. kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan kadın, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.