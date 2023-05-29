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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. İsmail Kalyoncu (18), Tenzile Erdoğan Bilgi Evi önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu değerlendirilen E.M, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İsmail Kalyoncu (18), Tenzile Erdoğan Bilgi Evi önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın faili olduğu değerlendirilen E.M, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Tenzile Erdoğan Hisarcık Ankara Mamak Güncel Haberler

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