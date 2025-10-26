Ankara'da Silahlı Saldırılar: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da aynı şüphelinin iki farklı adreste düzenlendiği silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi Kaman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aynı şüpheli, kısa bir süre sonra Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi 8. Cadde'de Gazi K'ye de silahlı saldırı düzenledi.

Ağır yaralanan Gazi K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.