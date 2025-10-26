Haberler

Ankara'da Silahlı Saldırılar: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde aynı şüphelinin düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay polis tarafından soruşturuluyor.

Ankara'da aynı şüphelinin iki farklı adreste düzenlendiği silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi Kaman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aynı şüpheli, kısa bir süre sonra Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi 8. Cadde'de Gazi K'ye de silahlı saldırı düzenledi.

Ağır yaralanan Gazi K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
