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Ankara'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

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Ankara'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Mamak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Mamak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde, H.B ve H.S. sokakta karşılaştıkları ve husumetli oldukları Yasin G'ye silahla ateş açtı.

Başından ve göğsünden yaralanan Yasin G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri zanlılardan H.S'yi kısa süre sonra gözaltına alırken, kaçan H.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

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