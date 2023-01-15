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Ankara'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Ankara'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürel Mahallesi 11. Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Gökhan T. ayağından, Ramazan İ. ise omzundan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin failin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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