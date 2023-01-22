Ankara'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç'ye, Yeşilevler Mahallesi Aşure Parkı'nda silahla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metehan Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu, saldırının failinin kimliğini belirleme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Ankara Güncel Haberler

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