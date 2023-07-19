Ankara'da silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Demetevler Mahallesi'nde Y.Ş. ve A.B.Y. arasında çıkan tartışma sonucu Y.Ş'nin silahla açtığı ateş sonucu A.B.Y. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demetevler Mahallesi Tugay Can Kızılırmak Sokağı'nda Y.Ş. ve A.B.Y. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Y.Ş'nin üzerinde bulunan silahla açtığı ateş sonucu yaralanan A.B.Y, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Y.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.