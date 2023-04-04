Ankara'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atapark Caddesi'nde marketten alışveriş yapan İbrahim K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan İbrahim K, Keçiören Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.