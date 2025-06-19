Ankara'da Silahlı Saldırı: Cemil Budak Hayatını Kaybetti

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Mamak ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Cemil Budak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Cemil Budak (45), evinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün aksam saatlerinde Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Budak, oturduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Budak, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Budak'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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